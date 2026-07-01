Kvinnlig assistent sökes omgående till fast tjänst i Roma
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-07-01
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Söker du efter ett jobb där du får möjlighet att göra verklig skillnad i någon annans vardag? Då kan tjänsten som personlig assistent vara något för dig.
Vi söker nu efter personliga assistenter som vill arbeta hos vår kund i Roma på Gotland. Uppdraget avser en kvinna i 70-årsåldern som bor tillsammans med sin man. Kvinnan har parkinson sjukdom, sitter i rullstol och har kommunikationssvårigheter. Hjälpmedel finns på plats. Som personligt assistent hjälper du till med att bidra till en trygg, meningsfull och fungerande vardag. Arbetet innebär att vara ett stöd i både vardagliga rutiner och i det som gör livet roligare.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent är du ett stöd utifrån den enskilda personens behov och önskemål. Arbetsuppgifterna kan exempelvis innefatta:
Hjälp med personlig omvårdnad
Stöd i vardagssysslor i hemmet
Följa med på aktiviteter, ärenden eller fritidsintressen
Vara ett socialt och tryggt sällskap i vardagen
Arbetet sker där brukaren befinner sig – i hemmet eller på aktiviteter utanför hemmet.
Arbetstiderna är kl 9-17 samt kl 17-22, både vardagar och helg. Vi ser därför gärna att du är flexibel och tillgänglig för dessa arbetstider. Du bör kunna börja omgående.
Vem söker vi?
Vi tror att du är:
Ansvarsfull, lyhörd och trygg i dig själv
Respektfull inför individens integritet och självbestämmande
En person som kan arbeta självständigt men också följa givna rutiner
Anpassningsbar och handlingskraftig
Stark och en god grundfysik
Krav för tjänsten:
Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Du har körkort och tillgång till bil eller bor nära och kan ta dig med buss
Möjlighet att arbeta flexibla arbetstider
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller inom vården är meriterande, men personlig lämplighet och inställning är viktigast. Introduktion och upplärning ges tillsammans med erfaren personal. Du inleder anställningen med ett timavtal för att lära känna kunden och arbetsuppgifterna bättre. Om personkemin mellan dig och kunden fungerar finns möjligheter att få fast schema. Vi söker dig som vill arbeta heltid alternativt deltid.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierande arbete
Möjlighet att göra konkret skillnad i en annan människas liv
Ett arbete där relation och kontinuitet värdesätts
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal med kommunal
Individuell lönesättning, timlön enligt överenskommelse
Arbetsgivare: IGS Assistans ABSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka i din ansökan redan idag och berätta lite om dig själv och varför just du skulle passa i rollen som personlig assistent.
Övriga krav
Giltig legitimation ska uppvisas innan avtal tecknas
Utdrag ur Polisens belastningsregister (äldre eller vuxna med funktionsnedsättning) måste uppvisas före anställning
Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med din ansökan, då handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar.
Alternativt kan du ansöka om belastningsregister och få det digitalt via Kivra.
Länk till ansökan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Endast kandidater som bedöms aktuella för intervju kommer att kontaktas. Urval och intervjuer sker löpande, därför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att IGS Assistans AB behandlar och sparar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess.
Om IGS Assistans AB
IGS Assistans är ett privat assistansbolag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans.
Vi är stolta över att ha fått förtroendet av regionen att leverera assistans av hög kvalitet. Vår gedigna kompetens, långa branschkunskap och vårt fokus på långsiktiga och respektfulla assistanslösningar ligger till grund för uppdraget och vårt fortsatta arbete i regionen.
Vi arbetar utifrån kundens individuella behov och självbestämmanderätt och erbjuder våra medarbetare kontinuerlig utbildning, friskvårdsbidrag samt utvecklingsmöjligheter. IGS Assistans är ett företag som satsar på hög kvalitet, mångfald och långsiktighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ROMA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
622 54 ROMAKLOSTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Igs Assistans AB Jobbnummer
9987925