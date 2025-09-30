Kvinnlig Arbetsledare/personlig assistent sökes Lerum
2025-09-30
Vi söker en engagerad och omtänksam personlig assistent till vår kvinnliga uppdragsgivare i Lerum. Uppdragsgivaren, en positiv kvinna på 53år som behöver din hjälp för att fortsätta leva ett självständigt och aktivt liv. Uppdragsgivaren har nyligen fått track och PEG men strävar efter att kunna återgå till arbete.
Det finns även möjlighet till arbetsledarroll i gruppen som innebär ansvar över schema, vakanslösning och vara i ledande roll ute på fält samt bandet till närmsta chef.
Som personlig assistent för uppdragsgivaren kommer du att spela en avgörande roll i hennes vardag. Uppdragsgivaren sitter i rullstol och har problem med fysisk ork. Därför behöver hon hjälp med vardagliga sysslor för att spara energi och fortsätta att njuta av livet till fullo.
Uppdragsgivaren kan köra bil själv, men hon önskar att assistenter hjälper till med detta för att underlätta och spara energi. Utöver detta behöver uppdragsgivaren hjälp med aktiviteter såsom promenader utomhus och besök på konserter. Om du har kunskaper inom matlagning är det en fördel, då uppdragsgivaren uppskattar god mat och kulinariska upplevelser. Uppdragsgivaren får det mesta av matintaget via PEG. Arbetsuppgifterna innebär en hel del hantering av track och andning.
Arbetstiderna är deltid, blandade tider dag som kväll. Vi söker därför assistenter med flexibilitet som kan anpassa sig efter uppdragsgivarens behov och önskemål. Det förväntat 2-3 pass i veckan. Där varje pass är 12 timmar.
Sysselsättningsgraden är ungefär 50%. Med start i omgående om möjlighet finns.
Om du är en empatisk, pålitlig och ansvarsfull person som brinner för att hjälpa andra, kan detta vara det perfekta jobbet för dig. Erfarenhet inom vården eller som personlig assistent är ett KRAV, utbildning inom vården eller erfarenhet av track och PEG mycket meriterande.
Om du känner att du skulle vara lämplig för rollen som personlig assistent åt uppdragsgivaren, skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig till detta meningsfulla uppdrag där du kan göra verklig skillnad i någons liv.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi Hassan@saandassistans.se 0101550300 Jobbnummer
9533816