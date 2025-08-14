Kvinna söker pysslig och ordningsam personlig assistent!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Bollebygd
2025-08-14
Vem är jag?
Jag är en pratglad kvinna i 50-årsåldern som bor i Bollebygd med min man och katt. På grund av MS så har jag personlig assistans om dagarna. Jag behöver hjälp med stående förflyttningar, viss hygien, städning och övriga hushållssysslor, men även roliga saker vi gör tillsammans såsom att fika, pussla, plantera och sy.
Hur kan en vanlig dag se ut?
Mina dagar ser ofta olika ut, vi brukar hitta på något bra tillsammans!
Vem är du?
Jag söker dig som är social och som tycker om att ha ett aktivt jobb och gillar att fixa och dona i ett hushåll. Är du en kattmänniska och tycker om att pyssla så är det ett plus i kanten! Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter inom personlig assistans, vård/omsorg eller motsvarande.
Tjänstens upplägg:
Vi söker vikarier, främst till helgpassen, men även till vardagspass vid behov.
På helgerna är dygnspassen förlagda 17.30-16.00 (fre-lör) och 16-16 (lör-sön)
På vardagar är passen förlagda 7.00-17.30.
Tillträde till tjänsten är omgående.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan!
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens referensnummer: 1135
Ansvarig rekryterare: Jonna Ankarhem
• Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556599-8316) Jobbnummer
9458339