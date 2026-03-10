Kvinna söker personliga assistenter - timvikarier och sommarvikarier
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hudiksvall
2026-03-10
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Hudiksvall
, Nordanstig
, Bollnäs
, Sundsvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Jag är en kvinna som nu söker engagerade personliga assistenter för timanställning och sommarvikariat. Arbetet är förlagt till dygnspass.
Du som söker behöver vara lugn, stabil och trygg i dig själv. Det är viktigt att du är duktig på att följa arbetsplatsens rutiner och kan arbeta strukturerat och ansvarsfullt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer som har hjärnskada. Du behöver också vara bra på att hantera utåtagerande situationer på ett professionellt och respektfullt sätt.
Du ska tycka om att vara ute och gå promenader och ha god fysik.
Matlagning ingår i arbetsuppgifterna.
Du ska tala och förstå svenska obehindrat.
Vi ser gärna manliga sökanden.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Kastellvägen 21 (visa karta
)
824 55 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Per Fock per.fock@inkluderaassistans.se 0705853388 Jobbnummer
9788049