Kvinna söker ny personlig assistent på schemarad samt som sommarvikarie.
Din Personliga Assistans Falköping AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falköping
2026-01-27
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Personliga Assistans Falköping AB i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Skövde
, Habo
eller i hela Sverige
Kvinnan har ett medfött funktionshinder, vilket innebär att du kommer att vara hennes förlängda arm. Hon bestämmer själv över sin vardag utefter sina egna behov, men behöver hjälp med dagliga sysslor så som personlig hygien, dusch, tvätt, städ, handling mm.
Du kommer främst arbeta i en enkelassistans,då hon endast har dubbelassistans mån-fre kl.08:00-12:30 (pga.förflyttningar).
Du som söker ska vara en kvinna i ålder 25-40år.
Vårdutbildning samt erfarenthet av yrket personlig assistent är inte ett krav då personkemi är prioriterat.
Stora intressen är dansbandsmusik samt matlagning, framförallt husmanskost i alla de slag och hon lagar gärna maten från grunden tillsammans med sin assistent. Hon gillar även inredning och vill ha det fint och iordning omkring sig.
Vi ser gärna att du som söker är lugn, trygg, lyhörd, noggrann, flexibel, stresstålig, pålitlig, lättlärd samt anpassningsbar utifrån olika situationer.
Ytterligare kvalifikationer.
• Mycket god kunskap i svenska, både i tal och skrift då kvinnan kan beöva hjälp med att kommunicera.
• God fysik, då dagliga lyft/förflyttningar förekommer (då
är man alltid två assistenter).
• Rökfri
• Ej allergisk mot pälsdjur.
• Körkort (B)
Skriv gärna och berätta om din bakgrund (CV och personligt brev) och varför just du söker denna tjänst.
Anställningsform/Varaktighet: till en början timanställning med chans till en "sluv" (så länge uppdraget varar ca 70%). Söker även timanställda för kommande sommarjobb under båda sommarperioderna.
Arbetstider: Dygnspass med sovande jour/väntetid mellan kl.02:00-08:00.
Storhelger samt ett par veckor på sommaren är kvinnan hos sina föräldrar, och då är ordinarie assistenter lediga.
Tillträde: Sker enligt överenskommelse.
Din arbetsgivare blir Din personliga assistans Falköping, assistansbolaget i det lilla formatet med den breda kompetensen, läs mer på vår hemsida,https://dinpa.se/
Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal och erbjuder friskvårdsförmåner / friskvårdsbidrag.
Ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: lindahogberg74@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Din Personliga Assistans Falköping AB
(org.nr 556786-6776) Arbetsplats
Din Personliga Assistans Jobbnummer
9706561