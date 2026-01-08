Kvinna på Österlen söker personlig assistent, vikarie
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Simrishamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Simrishamn
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Om uppdraget
Vi söker personlig assistent till en kvinna på Österlen. En vikarie som kan hoppa in på kortare pass och även ibland med kortare varsel. För att passa för tjänsten, behöver du ha erfarenhet av vård- eller omsorgsarbete sedan tidigare samt att du tar ansvar, har ett gott bemötande och är lugn och trygg som person. Arbetet innebär hjälp med personlig omvårdnad, förflyttningar, att stötta med hemmets skötsel, tvätt och matlagning.
Arbetet sker under dag, kväll samt natt (jour 5 h).
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Ersättning
individuell lön, Fremia kollektivavtal friskvårdsbildrag
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Cecilia Schack Olsson cecilia.schack-olsson@furuboda.se 0447814862
