Kvinna med hund söker kvinnlig personlig assistent
FM care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås
2025-10-07
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Då denna arbetsplats har hund i hemmet krävs det hundvana. Du som assistent hjälper kunden med att aktivera den ibland busiga hunden, och såklart går man ut med den i alla väder.
Kunden är aktiv med olika saker i och utanför hemmet. Din arbetsplats är där kunden är. Det kan innebära cykling, promenader, bad och annat. Kläder efter väder och aktivitet.
Din roll är också att vara stöttande vid samtal, planering av dag &vecka för inköp/ta hand om hemmet etc. Därför behöver du också vara en lyhörd och inkännande person.
Du som söker behöver vara ansvarstagande, praktiskt lagd, ha ett ordning och reda-tänk och ett eget positivt driv. Arbetet är oftast i längre pass och innebär även jour under natt. Så ansöker du
