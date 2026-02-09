Kvinna i Varberg söker personlig assistent (tim- & sommarvikarie)
Ågrenska AB (Svb) / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Varberg
2026-02-09
Om Ågrenska
Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver olika verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ägs av Ågrenska Stiftelsen som är en icke vinstdrivande organisation. Som assistent på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal, har rätt till ersättning för friskvård och får kontinuerlig utbildning i din roll som personlig assistent. Läs mer på www.agrenska.se
Vem ska du jobba med?
Jag som söker assistent är en 31-årig tjej med Angelmans syndrom (läs mer på Ågrenskas hemsida: https://www.agrenska.se/global...
Jag bor i Varberg med mina föräldrar, men sköter mig själv med hjälp av mina personliga assistenter. Som familj lever vi ekologiskt och i samklang med naturen.
Jag är en glad och aktiv tjej som gillar att hitta på många olika saker! Mina personliga assistenter är med mig dygnet runt, då jag behöver hjälp med allting i vardagen, såsom omvårdnad, mat, förflyttningar, aktiviteter och kommunikation. Jag har bra minne, förstår talat språk och teckenspråk och är mycket bestämd av mig.
Jag är väldigt social och trivs med liv och rörelse runt omkring mig. Jag är nästan alltid glad och tycker livet ska vara fyllt av lek, bus och skratt. Jag gillar att vara utomhus, gå på stan och fika, gå på konserter, att bada eller bara vara hemma och t.ex. se på film. Under veckorna är jag på min dagliga verksamhet eller andra fasta aktiviteter. På helgerna försöker jag komma iväg på olika roliga saker och på sommaren är jag extra mycket ute på olika aktiviteter.
Omfattning av tjänst
Vi söker dig som vill jobba som timanställd och täcka upp vid frånvaro. Vi söker också dig som har möjlighet att jobba på schema i sommar. Arbetstiderna för denna tjänst innefattar dag, kväll, nätter (jour), vardagar samt helger.
Vem är du som söker?
Detta är ett jobb som passar bra för dig som gillar ett omväxlande assistentjobb med full fart. Du ska helst ha erfarenhet av liknande arbete, men det viktigaste är att personkemin är den rätta. Du ska vara glad och positiv, trygg och empatisk, pedagogisk, samt ha barnasinnet kvar!
Det är önskvärt men inte ett krav att du har körkort.
När du jobbar hos oss blir du en del av en härlig och engagerad assistentgrupp i varierande åldrar.
Vi kräver även att du uppvisar utdrag från belastningsregistret.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivare Ågrenska AB (svb)
(org.nr 556436-2217), https://ledigajobb.agrenska.se
Norra Vallgatan 14
432 41 VARBERG
432 41 VARBERG Arbetsplats
Ågrenska Jobbnummer
9730243