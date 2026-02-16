Kvinna i Vänersborg söker vikarie, gärna med intresse för friluftsliv!
2026-02-16
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
Kvinna i Vänersborg söker en extravikarie till sin assistentgrupp, gärna med intresse för friluftsliv!
Vem är jag?
Jag är en aktiv kvinna som tillsammans med min sambo nyligen har flyttat till området Korseberg i Vänersborg. Jag har personlig assistans på grund av en neurosedynskada. En av mina assistenter ska gå i pension, därför söker jag nu en ny assistent.
Som assistent hjälper du mig med handräckning, toalettbesök och dusch med mera. Jag behöver också hjälp med hushållssysslor. Jag kan gå, men behöver alltså din hjälp med det mesta i min vardag.
Vem är du?
Du som söker bör vara lyhörd, lättsam och rökfri. Det är även ett plus om du har humor och om vår personkemi klaffar. Det är viktigt att du, liksom jag, trivs med att vara aktiv, och du får gärna gilla friluftsliv och att vara ute i skog och mark. Körkort är ett krav eftersom jag gärna vill komma ut och göra aktiviteter.
Tjänstens upplägg:
Omfattning: Extra vid behov. Jag har assistans varje dag och arbetstiden är 7-23.
Tillträde: omgående. Just nu bor jag i Färgelanda, men flyttar alltså till Vänersborg i april.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse samt övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också att få bra stöd och kontakt med assistansansvarig.
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltig ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens referensnummer: 1018
Ansvarig rekryterare: David Henriksson
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett heltidsjobb.
Passal AB (org.nr 556599-8316)
9744114