Kvinna i Uppsala söker personliga assistenter
2025-09-22
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta på ca 30-35% hos vår kund i Gottsunda, Uppsala.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 09.00-16.00
Kl. 18.15-06.00 (sovande jour 4,5 timmar)
Dessa tider gäller både vardagar och helger, och kan komma att justeras något framöver. Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.Publiceringsdatum2025-09-22Företaget
Kunden är en kvinna i 60-års åldern som tycker om att gå ut på promenader. Hon uppskattar också ordning och reda i hemmet. Personen behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon har ALS och till följd av detta har hon även svårt med talet.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid av- och påklädning samt viss personlig hygien
Stöttning vid förflyttningar
Träning
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Du är en empatisk person och har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation. Du bör även vara okej med att kunden röker. Vidare önskar kunden kvinnliga assistenter vid sin sida. I den här tjänsten läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Erfarenhet som personlig assistent eller annan vårderfarenhet
Goda svenskkunskaper i tal och skrift
Meriter:
Erfarenhet av ALS
Vårdutbildning eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: 2 st 30-35%
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Vid frågor kontakta oss via mejl
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
