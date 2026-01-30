Kvinna i Täby söker assistent på deltid för dygnspass
NÄRA AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NÄRA AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Vem är kunden?
Vår kund är en kvinna med autism boendes i Täby. Hon letar nu en assistent på deltid som kan ta cirka ett dygnspass i veckan alternativt ett sammansatt kväll/nattpass.
Som personlig assistent blir du en viktig del i att få vardagen att fungera smidigt. Arbetet kan handla om allt från att hjälpa till med morgonrutiner, hygien och hushållssysslor, till att tillsammans gå på promenader eller besöka museum.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett bra lugn och kan intressera dig tillsammans med kunden i hennes intressen. Till detta behöver du även behärska svenska i tal och skrift.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av omsorg sedan tidigare. Dock är detta inget krav då personlig lämplighet är avgörande.
Vad är det för tjänst?
Tjänsten gäller cirka 50-60% där sammansatt kväll/nattpass samt dygnspass förekommer. Jour förekommer under nätterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nära AB
(org.nr 556500-9916)
115 50 STOCKHOLM Arbetsplats
NÄRA AB Kontakt
Kontakt
Patrik Örnstedt patrik.ornstedt@nara.nu 076-772 28 15 Jobbnummer
9714945