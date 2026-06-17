Kvinna i Täby (fasta pass på cirka 50%)
NÄRA AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2026-06-17
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, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Vem är kunden?
Nu söker vi dig som vill jobba som personlig assistent till en kvinna i 80-årsåldern boendes i Täby. Hon har assistans dygnet runt och behöver hjälp med det mesta i sin vardag. Hon tycker om att vara i och sköta sin trädgård och pysslar gärna inomhus. Tycker du om att laga mat och baka är det ett plus!
Vem är du?
Vi ser att du som söker är en trygg och stabil person med god svenska i såväl tal som skrift. På grund av arbetets karaktär söker vi endast kvinnor.
För att passa hos kunden är det är viktigt att du är flexibel, lugn och har en inställning att ingenting är omöjligt. Stort fokus ligger på att personkemin ska fungera
Meriterande är om du har:
Tidigare erfarenhet av personlig assistans
Vad är det för tjänst?
Tjänsten är på cirka 50% och är fördelad till dagar samt kvällar under alla veckans dagar. Under vardagar arbetar du med kunden tillsammans med en annan assistent. På helgpasset arbetar du själv med kunden.
Fasta pass för tjänsten ligger enligt följande:
Vecka 1 & 3 gäller arbete måndag-torsdag kl. 09-13 och en helgdag kl. 08-16
Vecka 2 & 4 gäller arbete måndag-torsdag kl. 09-13 och en helgdag kl. 16-23
Möjlighet till start omgående enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NÄRA AB
(org.nr 556500-9916)
115 50 STOCKHOLM Kontakt
Kontakt
Rekrytering NÄRA arbeta@nara.nu 08-511 744 40 Jobbnummer
9967795