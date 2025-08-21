Kvinna i Spånga söker personliga assistenter
2025-08-21
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Vi på Bonzi söker nya kollegor som vill arbeta som personlig assistent ca 40% hos vår kund som bor Spånga/Bromsten . Vi söker även dig som vill arbeta som vikarie vid behov vid ordinarie assistenters frånvaro vid tex semester eller sjukdom.
För denna tjänst söker vi dig som kan tala Serbokroatiska eller Bosniska
Kundens anhöriga föredrar kvinnliga sökanden.Dina arbetsuppgifter
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Din arbetsplats är där kunden befinner sig
Tjänsten innebär varierande arbetspass vardag som helg sovande jour med väntetid förekommer.
Kl. 06.30-15.00
Kl. 11.30-16.00
Kl. 15.00-23.00
Kl. 19.00-08.25 (väntetid 7.58 timmar) Företaget
Kunden är en kvinna i 20-års åldern hon har ett intresse för musik och böcker. Kunden behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av sin autism.
Är du den vi söker:
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt pålitlig.
Du behöver vara tålmodig och kan läsa av situationer och ligga steget före då vår kund är utåtagerande. Kvalifikationer
Erfarenhet av autism
Tala Serbokroatiska eller Bosniska
Yrkesmässig erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom vård och omsorg.
Engelska i tal och skrift
God fysik
Ej allergisk mot pälsdjur , katt finns i hemmet
Omfattning: 1 tjänster deltid . 1 vikarie vid behov.
Tillträde: Omgående Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss: Bonzi är ett företag som administrerar personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Vårt kontor finns i Skarpnäck. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301) Kontakt
Helena helena.stalenkrans@bonzi.se Jobbnummer
9470090