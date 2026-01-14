Kvinna i Nykil söker personliga assistenter
Lilja Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
1 april kommer Lilja assistans starta upp ett nytt assistansuppdrag i Nykil. Vi söker därför flera personliga assistenter. Vi söker dig som är lugn, lyhörd, empatisk, ansvarstagande och som arbetar respektfullt, Du ska ha tidigare arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg. Det är meriterande om du även har en utbildning inom området.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att hjälpa och stödja kunden med personlig omvårdnad, förflyttningar, måltider, medicin och träning.
Vi söker vikarier som kan hoppa in extra vid behov. Vi ser gärna att du är flexibel och kan jobba både dagtid och kvällstid, både på vardagar och helger. Om du har särskilda preferenser på arbetstider så ange gärna det i din ansökan.
Du som söker behöver vara tillgänglig för introduktion innan 1 mars.
Då arbetet innebär varierande arbetstider och det är begränsad tillgång till kollektivtrafik behöver du ha körkort och tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Fremia, OB-ersättning och andra förmåner, flexibla arbetstider som passar dina behov, möjlighet att vara en del av ett växande företag med goda utvecklingsmöjligheter samt stöd från erfarna arbetsledare och kollegor i teamet.
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande.
Om Lilja assistans
Lilja assistans är ett assistansbolag som sätter kvalitet, trygghet och självbestämmande i fokus för att skapa den bästa möjliga vardagen för våra kunder. Med en djup förståelse och egna erfarenheter inom personlig assistans erbjuder vi skräddarsydda tjänster över hela Sverige.
Våra engagerade och kompetenta medarbetare är hjärtat i vår verksamhet. Genom kollektivavtal, kontinuerlig utbildning och en arbetskultur som främjar utveckling och respekt säkerställer vi att varje kund får det stöd de behöver för ett självständigt och meningsfullt liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lilja Assistans i Sverige AB
