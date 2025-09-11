Kvinna i Nacka söker trygg och engagerad personlig assistent
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka
2025-09-11
Om mig
Jag är en ung tjej som bor i Nacka. Min största passion i livet är att skriva och till hösten ska jag regissera min egen föreställning på en stor teater i Stockholm. Jag arbetar även med andra konstformer såsom grafisk design och fotografi. Jag har ett stort nyfunnet intresse för träning och meditation.
Jag är en öppen person som inte är rädd för att visa starka känslor och säga vad jag tycker. Ibland kan jag bli arg, men aldrig fysiskt utåtagerande - därför är det viktigt att du inte är konflikträdd och kan hantera starka känslor.
Om jobbet
Som min personliga assistent kommer du att:
•
Assistera vid förflyttningar (främst utan hjälpmedel)
•
Hjälpa till med hygien och måltider
•
Vara ett stöd i vardagliga aktiviteter och på jobbet
•
Följ med på resor inom Sverige och utomlands
Jag värdesätter personlig lämplighet och personkemi högt. Erfarenhet är inget krav - jag lär dig det du behöver kunna.
Vem jag söker
•
Kvinna, 30-55 år
•
Har god fysik
•
Förstår svenska väl i tal och skrift
•
Är stabil, trygg i sig själv
•
Är rökfri
•
Ej pälsdjursallergiker eller hundrädd
•
Gillar att resa
•
Söker ett långsiktigt arbete
•
Bonus om vi delar något intresse!
Arbetstider och omfattning
•
Vardagar: kvälls-/nattpass 17:00 - 09:00 (med jour mellan 01:00 - 07:00)
•
Helger: dygnspass 10:00 - 10:00
•
Omfattning: 50% tjänst, med jour utöver detta
•
Fördelning: 2 pass per vecka + 1-2 helgpass per månad
•
Möjlighet att hoppa in som vikarie på dagpass vid behov
Om STIL
Du blir anställd via STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL är ett ideellt assistanskooperativ som sedan 1984 arbetat för självbestämmande, frihet och lika möjligheter.
Skicka din ansökan till mig! - kanske är det just du som blir min nya assistent! Ersättning
Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal Fremia - Kommunal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9504715