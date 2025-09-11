Kvinna i Nacka söker trygg och engagerad personlig assistent

Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka
2025-09-11


Om mig
Jag är en ung tjej som bor i Nacka. Min största passion i livet är att skriva och till hösten ska jag regissera min egen föreställning på en stor teater i Stockholm. Jag arbetar även med andra konstformer såsom grafisk design och fotografi. Jag har ett stort nyfunnet intresse för träning och meditation.

Jag är en öppen person som inte är rädd för att visa starka känslor och säga vad jag tycker. Ibland kan jag bli arg, men aldrig fysiskt utåtagerande - därför är det viktigt att du inte är konflikträdd och kan hantera starka känslor.


Om jobbet
Som min personliga assistent kommer du att:


Assistera vid förflyttningar (främst utan hjälpmedel)


Hjälpa till med hygien och måltider


Vara ett stöd i vardagliga aktiviteter och på jobbet


Följ med på resor inom Sverige och utomlands

Jag värdesätter personlig lämplighet och personkemi högt. Erfarenhet är inget krav - jag lär dig det du behöver kunna.


Vem jag söker


Kvinna, 30-55 år


Har god fysik


Förstår svenska väl i tal och skrift


Är stabil, trygg i sig själv


Är rökfri


Ej pälsdjursallergiker eller hundrädd


Gillar att resa


Söker ett långsiktigt arbete


Bonus om vi delar något intresse!


Arbetstider och omfattning


Vardagar: kvälls-/nattpass 17:00 - 09:00 (med jour mellan 01:00 - 07:00)


Helger: dygnspass 10:00 - 10:00


Omfattning: 50% tjänst, med jour utöver detta


Fördelning: 2 pass per vecka + 1-2 helgpass per månad


Möjlighet att hoppa in som vikarie på dagpass vid behov


Om STIL
Du blir anställd via STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL är ett ideellt assistanskooperativ som sedan 1984 arbetat för självbestämmande, frihet och lika möjligheter. Läs mer på www.stil.se.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal Fremia - Kommunal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

