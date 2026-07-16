Kvinna I Mjölby Söker Personlig Assistent Deltid
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mjölby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mjölby
2026-07-16
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Nu söker vi en ny assistent vid behov till vår uppdragsgivare i centrala Mjölby.
Uppdragsgivaren bor i en egen lägenhet, hon är rullstolsburen och har hjälp med det mesta i sin vardag.
Uppdragsgivaren tränar mycket antingen Boccia eller på Gym. Hon tycker om att hitta på saker när hon är ledig det gäller att du som assistent är aktiv samt att du gillar att laga mat.
Uppdragsgivaren åker ofta på tävlingar vilket innebär att schemat kan ändras man arbetar mer i perioder och minder i perioder det innebär att man måste vara flexibel.
Denna tjänst på deltid. Arbetstiderna varierar ibland arbetar man heldag 07:00-22:20 eller så är passet uppdelat på förmiddag och eftermiddag. Om uppdragsgivaren blir sjuk kan det bli så att man måste stanna över natten.
Det krävs även Mycket goda kundskaper i svenska både i tal och skrift då uppdragsgivaren använder sig av Bliss karta för att kommunicera.
Känner du att annonsen stämmer in på dig? Skicka då gärna in din ansökan.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
- (visa karta
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595 54 MJÖLBY Jobbnummer
10004421