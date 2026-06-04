Kvinna i Kungsbacka söker assistent - gärna med växtintresse!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsbacka
2026-06-04
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eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent till vår kund som bor centralt i Kungsbacka.
Vem är jag?
Jag är en kvinna med stort intresse för växter, plantering och odling, och jag har arabiskt påbrå. På grund av en neurologisk sjukdom har jag behov av personlig assistans dag- och kvällstid. Jag behöver hjälp med vardagens alla praktiska moment samt hushållssysslor. Jag använder elrullstol både inomhus och utomhus, och ibland även manuell rullstol där jag behöver hjälp med att bli skjutsad.
Hur kan en dag se ut?
En vanlig dag börjar med att jag gör mig i ordning för arbetet. Jag arbetar som lärare och i assistansen ingår därför även att följa med mig till skolan. I hemmet hjälper du mig med bland annat matlagning och andra hushållssysslor. På fritiden tycker jag mycket om att plantera och odla. På helgerna uppskattar jag att simma och att umgås med familjen, ofta kring gemensamma middagar.
Om dig:
Jag söker dig som är en trygg, lyhörd och ansvarstagande kvinna. Har du dessutom humor ser jag det som ett stort plus. Det är meriterande om du har körkort och kan cykla, så att vi kan göra utflykter med min bil eller cykel. Erfarenhet av personlig assistans eller service är önskvärt, men inget krav. Om du talar både svenska och arabiska är det ett extra plus då jag pratar arabiska hemma och svenska på jobbet. Men det är inget krav.
Tjänstens upplägg
70 % tjänst med varierande dag- och kvällspass. Arbetspassen är förlagda till vardagar kl. 06.45-15.00 eller 16.00. Kvällspassen är 16.30-20.30 alternativt 17.30-21.15.
Tillträde för schemaraden på 70% är 15 aug. Men anställning sker per omgående så att du har möjlighet att gå bredvidgång och jobba ströpass under sommaren. Passal Assistans erbjuder ett varierande och givande arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du får också bra stöttning från assistansansvarig.
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltig ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens referensnummer: 1177
Ansvarig rekryterare: David Henriksson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316)
Lilla Bommen 6 (visa karta
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411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9947539