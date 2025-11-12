Kvinna i Kävlinge söker personlig assistent som sommar vikarie

Ekens Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kävlinge
2025-11-12


Sök världens viktigaste jobb! Bli en del av vårat duktiga assistent-team på Ekens Assistans.

Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en kvinna som har en fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Kvinnan är i 40 års åldern och bosatt i Kävlinge kommun, ensamboende i lägenhet. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med lyft då man använder det vid alla förflyttningar.
Arbetet innebär varierande uppgifter så som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad, sociala aktiviteter samt vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning
I arbetsuppgifterna ingår också dokumentation i vårt verksamhetssystem. Du samverkar också med kundens nätverk, övriga assistenter, anhöriga och andra samarbetspartners.

Du som söker är lugn men som samtidigt kan stötta, peppa samt motivera. Du har förmågan att visa empati och är intresserad av att stötta kunden till ett så bra liv som möjligt utifrån kundens önskemål.

Du arbetar i kundens hem, på kundens arbetsplats eller på andra platser som kunden befinner sig på och det är då viktigt att du har förmågan att anpassa dig.
Vi önskar att du är engagerad, stabil, flexibel samt påhittig.

Arbetstiden är förlagd både dag, natt (med jour) samt varannan helg och följer ett rullande 4-veckors schema. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt Kunden ser gärna kvinnliga sökande och att du som söker talar flytande svenska.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Intervjuer sker löpande så välkommen med din ansök så fort som möjligt!

I samband med anställning kan arbetsgivaren komma att göra en bakgrundskontroll.
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité.

Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet.

Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ekens Assistans AB (org.nr 556757-7431), https://ekens.tidvis.se/lediga_tjanster
Vikengatan 5 (visa karta)
244 63  KÄVLINGE

Kontakt
Uppdragschef
Lena Bergström
lena@ekensassistans.se
0767778174

Jobbnummer
9600972

