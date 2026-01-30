Kvinna i Hindås söker personliga assistenter.
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härryda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härryda
2026-01-30
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Härryda
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Rollen som personlig assistent handlar mycket om att kunna skapa bra relationer. Därför söker vi dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande - och som dessutom är pedagogisk, tålmodig och klarar av tuffa mentala situationer.
Vår kund uppskattar träning, särskilt rehab, för att stärka kroppen och öka sin självständighet.
Du kommer att finnas med i vardagen och ge stöd i olika moment och aktiviteter under dagen.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kvinna i 40-årsåldern bosatt i Hindås
har goda kunskaper i svenska
är rökfri
har god fysik och kan utföra förflyttningar
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har B-körkort
är van att arbeta i stressiga situationer som kräver styrka mentalt
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Anställningsformen är "så länge assistansuppdraget varar", och vi söker flera personliga assistenter som ska kunna jobba deltid på dag, kväll och natt med 9 timmars jour per natt. Arbetspass förekommer både vardagar och helger.
Arbetstider:
Måndag-fredag: 15:30-07:30 (inkl. 9 timmars jour)
Lördag-söndag: 07:30-15:30 och 15:30-07:30 (inkl. 9 timmars jour)
Tjänst 1. 13 h/v - 32,5 % Tjänst 2. 14 h/v - 35 % Tjänst 3. 11 h/v - 27,5 % Tjänst 4. 16 h/v - 40 %
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Nathalie Claeyssens nathalie.claeyssens@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6795325-1815240". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
435 32 (visa karta
)
435 32 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9713312