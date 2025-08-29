Kvinna i centrala Uppsala söker lugn och lyhörd assistent med erfarenhet av
Om mig:
Jag är en 42-årig kvinna som söker efter en till erfaren personlig assistent.
Jag bor själv i egen lägenhet i centrala Uppsala och är en familjär person som gärna umgås med mina nära och kära. Min funktionsnedsättning (autism) gör att jag behöver stöd för att klara min vardag och leva ett självständigt och roligt liv. Mina assistenter hjäper mig att få struktur i min vardag, planera aktiviteter, ta hand om mig själv och mitt hem.
På fritiden brukar jag rida, bowla, bada eller gå på promenader. Jag tycker också om att laga mat, baka, måla och pyssla.
Om dig:
Jag söker en kvinnlig assistent som har erfarenhet av personlig assistans och med fördel även av autism eller liknande intellektell funktionsnedsättning. Personkemi och personlig lämplighet är dock viktigast! Du besitter ett inre lugn, är inkännande och empatisk. Du är pedagogisk, initiativrik och har ett stort tålamod. Du är även påhittig och räds inte för att prova nya saker.
Fördel om du har tidigare erfarenheter inom utåtagerande beteende och lågaffektivt bemötande - men det är inget krav.
Det är viktigt att du inte är allergisk mot djur då jag har en katt. Jag ser gärna att du som söker är kvinna samt behärskar det svenska språket.
Arbetstid: Arbetstiderna är till en början dagtid på vardagar, men möjlighet kan finnas att arbeta kvällar, helger och nattpass (inklusive sovande jour) framöver.
Tjänsten: Vid behov, men den kan utvecklas till en deltidstjänst på ca 50%.
Tjänsten påbörjas alltid med introduktion under dagtid.
Lön: Avtal Fremia-Kommunal, individuell lönesättning. För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
