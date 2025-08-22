Kvinna i Anneberg (Nässjö kommun) söker 1 personlig assistent. Timvikarie
2025-08-22
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
, Eksjö
, Aneby
, Jönköping
, Vetlanda
Se hit du som bor i Anneberg (i Nässjö kommun) eller du som bor nära orten!
Timvikarie vid behov
Jag är en 55 årig kvinna som söker en personlig assistent.
Du som söker ska vara en kvinna över 18 år. Att du ska vara kvinna är pga arbetets art då det är ett integritesnära arbete.
Jag behöver service med i stort sett allt förutom att tänka och planera mitt liv.
Du som söker är helt rökfri, tål katter, är inte rädd för katter, har bil och körkort (du behöver bilen till jobbet då det inte fungerar med kollektivtrafiken) och tål klor då jag badar i bassäng regelbundet.
Att vara personlig assistent innebär att du möjliggör så jag kan leva det livet jag vill.
Jag är din arbetsledare och STIL är din arbetsgivare.
Arbetstider: är varierande över hela dygnet med jour under natten
Lön är 163 kr/timme (inkl. semester ersättning) OB tillägg och jourersättning tillkommer.
Senast ansökan är 5 september (intervjuer kommer att ske löpande)
Tjänsten: Du jobbar vid behov som tim vikaire
Tillträde: Snarast (du börjar med bredvidgång)
Anställningsform: timvikarie vid behov
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige.
Kollektivavtal Fremia - Kommunal
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Detta är ett deltidsjobb.
