Kvinna i 75-årsåldern i Södertälje söker personlig assistent på 30-45%
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Södertälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Södertälje
2025-09-09
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Södertälje
, Botkyrka
, Järfälla
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
På Assistanslotsen arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Assistanslotsen söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Södertälje. Tjänsten omfattar 30-45% och innebär arbete två till tre pass per vecka. Arbetstiderna är flexibla och planeras i samråd med kunden och ansvarig chef. Ett exempel på arbetstid kan vara kl. 12.00-18.00, men upplägget anpassas efter behov och önskemål.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en kvinna i 75-årsåldern som har ett stort intresse för att vara ute i naturen, tycker om att pyssla i trädgården och att göra trevliga utflykter. På grund av en allvarlig hjärtsvikt behöver hon stöd i sin vardag för att kunna fortsätta leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Hon använder rullator i vardagen och för längre promenader tar hon hjälp av sin permobil.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Viss personlig omvårdnad
Stöd vid hushållssysslor och inköp
Följa med på promenader, utflykter och andra uteaktiviteter
Hjälpa till med trädgårdsarbete
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som har förmågan att se och förstå varje individs unika behov. Du är lugn, lyhörd och har lätt för att skapa trygghet i mötet med andra. Du har en god självinsikt och låter dig inte påverkas negativt av utmanande situationer.
Som person är du pålitlig, flexibel och ansvarstagande. Du är ärlig, respektfull och visar stor hänsyn till den personliga integriteten - något som är avgörande i rollen som personlig assistent.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Körkort (manuellt)
Rökfri
MERITER
Erfarenhet som personlig assistent
Sysselsättningsgrad: 30-45%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Assistanslotsen, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Assistanslotsen behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://www.assistanslotsen.com/sv/om-assistanslotsen Arbetsplats
Assistanslotsen Kontakt
Wilma Byström wilma.bystrom@olivia.se 070-1089971 Jobbnummer
9500640