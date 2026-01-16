Kvinna i 60 års åldern i Täby söker aktiv ledsagare
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2026-01-16
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Solna
eller i hela Sverige
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
Kvinna i 60 års åldern söker aktiv ledsagare. Hon tycker om att vara ute i naturen och promenera. Hon är dement och bor på ett boende strax utanför Täbys tätort vilket gör att du behöver körkort och bil. Du behöver kunna stötta vid förflyttningar och vara bekväm med blöjbyten. Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Kvinna
Körkort och bil
Gärna 50 år eller äldre
Kännedom om demenssjukdomar
Om tjänsten:
1-2 tillfällen/veckan ca 3 timmar/tillfälle. Dagtid. Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711) Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9687300