Kvinna i 20-års åldern i Nacka söker ledsagare
2026-02-26
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Vi söker en ledsagare till en kvinna i 20-års åldern Nacka. Hon har autism, ADD och en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Hon önskar en ledsagare som hon kan göra roliga aktiviteter med, till exempel bowla, ta en fika, promenera eller besöka en galleria.
Du som söker får gärna vara man och från mellanöstern och i ungefär samma ålder som henne samt dela några av hennes intressen. Hon har ibland svårt med gränsdragningar, så tydlighet är viktigt. Vi ser gärna att du är bra på att skapa relationer och har god människokännedom. Du har ett professionellt bemötande.
Om uppdraget:
• Uppdraget omfattar 14 timmar per månad (minst 3 timmar per tillfälle).
• Du och kunden planerar tillsammans när ni ska ses och hur länge.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
