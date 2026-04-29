Kvinna i 20-års åldern i Nacka söker ledsagare - 14 timmar per månad
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-04-29
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB i Nacka
, Katrineholm
, Haninge
, Strängnäs
, Gnesta
eller i hela Sverige
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Vi söker en ledsagare till en kvinna i 20-års åldern Nacka. Hon har autism, ADD och en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
Hon önskar en ledsagare som hon kan göra roliga aktiviteter med, till exempel bowla, ta en fika, promenera eller besöka en galleria.
Du som söker får helst vara kvinna men även man kan fungera. Önskemål i första hand är att du har en iransk eller assyrisk bakgrund och är i ungefär samma ålder som henne samt delar några av hennes intressen.
Du bör ha ett varmt tillmötesgående sätt och ha lätt för att skapa en naturlig social kontakt. Det är naturligt för dig att uppmuntra mig och humor är en naturlig del i din personlighet.
Det är viktigt att du inte blir defensiv utan att du har ett lugnt sätt då gränser kan testas i er relation.
Om kvinnan blir arg kan hon bli utåtagerande, men bara verbalt, så som att svära och säga elaka saker, men då får du avleda henne. Det är viktigt att hennes åsikter och beslut respekteras, och att hon inte blir omkull pratad i situationer där hon redan har uttryckt vad hon vill och önskar. Kvinnan ser helst att ledsagaren lyssnar och tar hänsyn till hennes gränser, utan att försöka påverka eller övertyga henne att ändra sig.
Det är bra om du har erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande och att arbetet alltid utförs med fokus på kunden.
Det är bra om du är flexibel utifrån planerade arbetstider och beredd på att det kan ske förändringar när ni ses, beroende på vad ni hittar på. Vår kund vill ju leva sitt liv lika flexibelt och fritt som du förhoppningsvis lever ditt.
Kunden menar inte att ledsagaren alltid ska gå över den bestämda tiden, men att det ibland, vid enstaka tillfällen, kan finnas viss flexibilitet utan att tiden behöver justeras eller minskas vid nästa tillfälle. Hon önskar också att fokus inte i första hand ligger på eventuell extratid, utan på själva insatsen i mötet. Det skulle för henne bidra till en upplevelse av att arbetet utförs med engagemang och omtanke.
Hon har ibland svårt med gränsdragningar, så tydlighet är viktigt. Vi ser gärna att du är bra på att skapa relationer och har god människokännedom. Du har ett professionellt bemötande.
Om uppdraget:
Uppdraget omfattar 14 timmar per månad (minst 3 timmar per tillfälle).
Du och kunden planerar tillsammans när ni ska ses och hur länge.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta
)
190 91 ROSERSBERG Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9883264