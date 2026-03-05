Kvikkjokk fjällstation söker Platschef sommarsäsongen 2026
2026-03-05
Kvikkjokk är utgångspunkt till våra klassiska nationalparker Padjelanta, Sarek och Stora Sjöfallet. I dag samlade under namnet Laponia - utnämnt till världsarv. Genom åren har många betydelsefulla personer besökt Kvikkjokks Fjällstation t. ex FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld, författaren Harry Martinson med fler. Timmerväggarna talar.
Kvikkjokks Fjällstation erbjuder enkelrum och rum med 2-4 bäddar i två byggnader. Anläggningen har totalt 60 bäddar. Den äldsta timmerbyggnaden har vackra tidstypiska gästrum från 1928. Från Sällskapsrummet kan gästen blicka ut mot Sarekfjällen.
I restaurangen serveras frukostbuffé, lunch och en à la carte meny från matsalen har man en vacker utsikt över forsen Kamajokk och in mot den vackra Tarradalen.
Du befinner Dig på en av Europas vackraste platser och Du har en fjällstation full av människor. Du skall organisera arbetet med en engagerad personal för att gästerna skall få en gästupplevelse som de aldrig skall glömma och vilken de berättar för sina vänner i när och fjärran.Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
Vi söker dig som tidigare har arbetat i en ledande befattning inom restaurang- och hotellverksamhet. Du har erfarenhet av hotellbokning /kassa system. Du har förmåga att arbeta lösningsfokuserat, miljövänligt och kostnadseffektivt. Du är kommunikativ, strukturerad och noggrann och du har känsla för teamarbete. Och det viktigaste du har alltid gästen i fokus.
Goda kunskaper i engelska är ett krav.
B-körkort krävs.
Omfattning: heltid.
Sommarsäsongen sträcker sig från mitten av juni till slutet av september. Som platschef behöver du börja i Maj för att hinna lära dig rutiner m.m. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: ansokan@kvikkjokkfjallstation.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platschef Kvikkjokk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kvikkjokk Fjällstation AB
(org.nr 556785-3022)
Storvägen 21 Kvikkjokk Fjällstation (visa karta
)
962 02 KVIKKJOKK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kvikkjokk Fjällstation AB Kontakt
Annika Reuter ansokan@kvikkjokkfjallstation.se 0730737463 Jobbnummer
9779310