Kvartermästare vid Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin
2026-01-09
Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin (FSS) vid FömedC i Göteborg är en Försvarsmaktsgemensam resurs som ansvarar för, utvecklar och genomför utbildningar, träningar och övningar för hela försvarsmakten inom försvarsmedicin.
Nu söker vi en Kvartermästare som har materiel-, fordon-, samt logistikstödsansvar för FSS hela verksamhet.
FSS består av tre avdelningar: utbildningsavdelningen, övningsavdelningen samt simulerings- och metodavdelningen. Utbildningsavdelningen bedriver kurser, utbildningar samt kvalitetssäkrar de försvarsmedicinska utbildningar som genomförs på övriga förband i Sverige. Övningsavdelningen planerar, genomför och evaluerar utbildningar och övningar inom försvarsmedicin. Simulerings- och metodavdelningen genomför och utvecklar försvarsmedicinsk simulering samt pedagogiska metoder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda, inrikta och genomföra materiel-/fordon-/infra-/försörjningstjänsten för FSS. Du kommer självständigt och i dialog med högre chef planera logistikverksamheten och det som behöver göras för att tillgodose de logistiska behov verksamheten har. Kvartermästarens kärnverksamhet kretsar till stor del kring materieltjänst och aktivt logistikstöd till olika typer av verksamhet som FSS bedriver. Du är även länken mellan FSS, FömedC ledning (J4) och andra enheter vad berör materiel, fordon och logistik.
Vanliga arbetsuppgifter för Kvartermästaren FSS:
• Ansvarig för FSS materiel, fordon och lokaler
• Kontaktperson FSS för logistikfrågor.
• Kontaktperson logistikstöd för personal på FSS
• Lageransvarig PRIO/LIFT
• Logistikstöd till FSS verksamhet t.ex. kurser och övningar.
Arbetet kommer att innebära resor och tjänstgöring på annan ort och eventuellt internationellt.
Försvarsmakten växer och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas. Publiceringsdatum2026-01-09Kvalifikationer
• Officersutbildning alt Specialistofficersutbildning
• Lägst utnämnd OF1/ OR6
• Tjänstgjort som kvartermästare eller på befattning som bedöms som likvärdig (Tjänstgjort på logistikpluton, Stab & Trosspluton, motsv.)
• B-körkort
Meriterande
• Genomfört PRIO kurs GK MoF
• Genomfört PRIO kurs PRIO Teknisk tjänst
• Tidigare erfarenhet av liknande befattning
• C-körkort Förarbevis Tung lastbil
• ADR utbildning grund
• ADR utbildning klass 1
• Erfarenhet av försvarsmedicinDina personliga egenskaper
Befattningen kräver att du har god samarbetsförmåga, är strukturerad och är ansvarstagande. Du lägger vikt vid praktiska detaljer utan att bortse från helheten i ditt arbete. Du kan lösa komplexa uppgifter enskilt men fungera som ledare för en grupp. Tjänsten kräver att du kan lösa uppgifter under tidspress.
För att lyckas i denna roll bör du vara serviceinriktad, initiativtagande och med lätthet tar du dig an nya uppgifter. Du arbetar strukturerat och effektivt med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi vill ha ett positivt arbetsklimat där vi jobbar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra. Därför söker vi dig som är ansvarstagande mot dig själv och dina kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Typ av anställning: Tillsvidare
Nivå: lägst OF1 / OR6
Arbetsort: Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Upplysningar om befattningarna
Enhetschef övlt Sophie Bosdotter Tel.031-69 20 00 (vxl)
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; fomedc-j1@mil.se
Fackliga företrädare
OFGBG FömedC (ofgbg-fomedc@mil.se
)
Försvarsförbundet (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
)
SACO (saco-gbg@mil.se
)
SEKO Försvar-Göteborg (seko-forsvar-goteborg@mil.se
)
Välkommen med din ansökan senast 2025-01-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
