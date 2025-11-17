Kvartermästare på 51. Grundutbildningskompani till F 16
2025-11-17
F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. Du kommer vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Om enheten
51.Grundutbildningskompani är en del av 162. Flygbasbataljon och är utgångsgrupperat vid Uppsala Garnison. Kompaniets huvudsakliga uppgift är att utbilda värnpliktiga mot F 16 krigsförband. Kompaniet genomför grundläggande militär utbildning, repetitionsutbildning, befattningsutbildningar och befälsutbildningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kompanikvartermästare leder och planerar i huvudsak kompaniets materieltjänst, förnödenhetsförsörjning, transporttjänst och infrastruktur. Du arbetsleder personalen i kompaniets logistikfunktion och i avgränsade skeden leder du plutonerna avseende vård, återhämtning, transport och materieltjänst. Du stödjer kompanichefen med beslutsunderlag i frågor som rör försvarslogistik och ekonomi. Du stöttar och utbildar kompaniets chefer och personal, samt värnpliktiga, inom dina ansvarsområden. Du utgör kompaniets materielredogörare samt följer upp att bestämmelser rörande brandfarliga och explosiva ämnen efterlevs.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Genomförd specialistofficersutbildning med godkänt resultat, SO6
• B-körkort
Personliga egenskaper
Som kvartermästare krävs det att du är ansvarstagande och noggrann i lösandet av uppgift.
Du arbetar väl självständigt och kan strukturera din egna arbetstid men har också förmågan att samarbeta och arbeta i mindre arbetslag. Det förutsätts att du kan se längre skeenden och kan självständigt anpassa dina arbetsuppgifter utifrån en större målbild. Du är inte främmande för att aktivt dela med dig av idéer och utmana arbetssätt inom ditt avgränsade arbetsområde. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildning motsvarande grunder logistik eller tidigare tjänstgöring inom fackområdet
• Erfarenhet av arbete i PRIO MoF
• Militärt förarbevis för tung lastbil
• FMFG1000 och/eller ADR
• Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete (t.ex. skyddsombud, BVKF-biträde)
• Truckkort A & B
• Instruktörskompetenser
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär SO6
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef Chef 51.grundutbildningskompani Kn Oscar Schultz
E-postadress: f16-51gukomp@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Susanna Schjölin
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-19. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
