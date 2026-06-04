Kvartermästare på 1614 Strilförsvarskompani till F 16
Försvarsmakten / Militärjobb / Uppsala Visa alla militärjobb i Uppsala
2026-06-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. Du kommer vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Om enheten
Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar runtom i landet. Strilförsvarskompaniet löser uppgiften att skydda strilbataljonens anläggningar
Huvuduppgiften för strilförsvarskompaniet är att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot Flygvapnets ledningssystem. Strilförsvarskompaniet består av Strilförsvarsplutoner, samtliga plutoner nyttjar tekniska sensorer, fordon samt olika typer av vapensystem för att lösa uppgiften. Strilförsvarskompaniet kännetecknas av ett flexibelt och rörligt uppträdande över stora ytor i små enheter. Strilförsvarsplutonerna har förmågan att verka i hela landet över alla årstider och dygnets alla timmar. Strilförsvarskompaniet verkar under omväxlande fysiska och psykiska förhållanden och ställer därför höga krav på sina anställda gällande fysisk förmåga.
Kompaniets ledord är professionalism, ödmjukhet och lojalitet, vilket är det minsta som förväntas av medarbetare. Vi söker individer med engagemang som brinner för sin egen och Försvarsmaktens utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kompanistaben söker en kvartermästare som tillsammans med logistikassistent, teknisk chef och teknisk assistent utgör logistikfunktionen. Logistikfunktionen fokuserar på att säkerställa att kompaniets insatsverksamhet fungerar utan begränsningar. Dessutom stödjer logistikfunktionen vid övningar och i produktionen. Krigsplanläggning kommer förekomma. Mycket av arbetet består av problemlösning och samverkan med olika aktörer.
Som kvartermästaren innebär arbetet att jobba tätt med logistikfunktionens befattningar men också med plutonerna för att underhålla, försörja och vidmakthålla operativ status på kompaniets system och materiel. Andra arbetsuppgifter innefattar att stötta med utbildning, uppföljning och kvalitetssäkring.
Exempel på arbetsuppgifter som kvartermästare vid kompaniet är:
Uppföljning av kompaniets materielläge i stödsystemen PRIO och LIFT.
Ansvarar för kompaniets arbete med MFO och AFO.
Ansvarar för kompaniets infrastruktur.
Ansvarar för kompaniets inköp.
Utbildning av kompaniets personal.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
B Körkort, manuell,
Genomförd GMU eller värnplikt med godkänt resultat.
Erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter.
Officers- eller specialistofficersutbildning.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som gillar att jobba i grupp i en rutinmässig men varierande arbetsmiljö. Du är flexibel, ansvarstagande och jobbar aktivt för att lösa dina och stabens tilldelade uppgifter och din personliga utveckling. Vi letar efter dig som är strukturerad och initiativtagande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
MERITERANDE
Adr grund + klass 1 och tank
Körkortsbehörighet C, CE
Militära förarbevis/ truckkort
Erfarenhet/kompetens inom försvarets datasystem så som PRIO och LIFT.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare anställning. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär OR6-7/OF-1
Ansökningsprocessen: Du kommer att få bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Du kan sedan komma att kallas till Upplands Flygflottilj F 16 i Uppsala för att genomföra fystester samt intervju vid överenskommet datum. Om du går vidare kommer vi att kalla dig för säkerhetsprövning vid ett senare tillfälle.
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Kapten Tobias Paas
E-postadress: mailto:tobias.paas@mil.se
Tfn: 08-788 75 00 (FM växel)
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Sara Blom
Mejl: mailto:F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Eric Masser, tfn 076-011 42 30
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-17. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9947096