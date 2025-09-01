Kvartermästare Mekanikerskolan Vid Fmts Grundutbildningsbataljon Halmstad
Försvarsmakten / Militärjobb / Halmstad Visa alla militärjobb i Halmstad
2025-09-01
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Halmstad
, Båstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Värnamo
eller i hela Sverige
Grundutbildningsbataljonen är en enhet vid FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) för grundutbildning till FMTS krigsförband. Vår uppgift är att utbilda värnpliktiga i logistik (främst inom transporttjänst, förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst) samt att ge tekniskt stöd, reparationer och underhåll på Försvarsmaktens markbundna materiel. Vår verksamhet genomförs idag i Halmstad och Kungsängen. Bataljonen har sin huvudsakliga gruppering på FMTS i Halmstad där bataljonsledning, mekanikerskola, GU-kompaniet samt delar ur ett operativt tekniskt kompani finns. I Kungsängen har bataljonen även förbandsdelar med teknisk inriktning.
För vår verksamhet i Halmstad söker vi nu en kvartermästare till mekanikerskolan (FMTS Grundutbildningsbataljon).
Mekanikerskolan vid FMTS Halmstad
Mekanikerskolan vid FMTS Halmstad är inriktad mot värnpliktiga under grundutbildning. Mekanikerskolans huvuduppgifter är FSU (fortsatt soldat utbildning), teknikutbildning samt ansvaret för de värnpliktiga i helhet under deras befattningsutbildning. Övriga tiden på utbildningsåret genomförs kompetensutveckling i form av kurser alt deltaga på övningsserien. Mekanikerskolan kommer att växa både i antalet värnpliktiga, anställda och utbildningslinjer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kompanikvartermästaren leder tillsammans med tekniskchef och adjutanten logistiken vid kompaniet.
I arbetsuppgifterna som kompanikvartermästare ingår exempelvis att:
• Ansvara för kompaniets materiel
• Vara kompaniets företrädare för logistikfunktionen
• Delta i kompaniledningens stabsarbete
• Utarbeta och delge logistikorder
• Planera, leda och följa upp funktionerna logistik inom kompaniet
• Samverka med och stödja direkt underställda chefer med deras behov inom försörjningsområdet
• Stödja med personalredovisning, planering och arbetstidsplanering i PRIO.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
• Officersexamen, minst OR6
• Körkort B
Meriterande
• Officersexamen, OR7
• Goda kunskaper i system PRIO och system LIFT avseende materialredovisning
• Tidigare erfarenhet som instruktör på pluton- eller kompani-nivå
• Lämplig utbildning i teknisk tjänst
• Militära förarbevis
• Erfarenhet av tjänstgöring på logistikbefattning i stabDina personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att:
• Du har ledaregenskaper som tar utgångspunkt från Försvarsmaktens ledarskapsmodell
• Du är föregångsperson genom att du visar respekt för din omgivning och välkomnar olikhet
• Du har en god samarbetsförmåga och ser till gruppens sammanvägda resultat
• Du har god förmåga att handleda och utveckla yngre kollegor
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt FM Värdegrund. Värdegrunden slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet, främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Vi på bataljonen anser således att en god värdegrund är viktig då det leder till ett gott arbetsklimat. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Militär befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Oliver Alvesparr, tel: 072 388 09 75
Information om rekryteringsprocessen
Julia Ruff, tel: 070-695 80 28
Daniel Eriksson, tel: 035-266 20 00 (vxl).
Fackliga företrädare Fackliga företrädare
HSOF: Anders Norén
OFR-S: Roland Kramer
SACO: Nermina Dzanic
SEKO: Jörgen Stehn
Samtliga ovanstående nås via växelnummer: 035-266 20 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• --------------------------------
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9485930