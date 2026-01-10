Kvarnens Värdshus söker restaurangbiträden sommaren 2026, boende finns
2026-01-10
Kvarnens Värdshus söker restaurangbiträden sommaren 2026.
Söker restaurangbiträden som vill arbeta under sommarsäsongen under veckorna 26-32 eller under veckorna 28-31.
Tjänsterna innebär arbete under dag, kväll och helger. Arbetstider varierar mellan restaurangens öppettider klockan 09:00-21:00( 4-8 timmar/arbetsdag). Tjänsterna är hel & och deltid
Restaurangbiträdes arbetsuppgifter: Arbete i serveringen, du står i kassan, lägger upp dagens lunch rätter, förbereder sallader, bakning, arbete i kallskänken och köket.
Du som person ska fungera i grupp, vara stresstålig, flexibel och är serviceinriktad. Möter gästerna med ett leende och är positiv, glad och hjälpsam.
Ingen tidigare erfarenhet krävs. Utbildning och introduktion sker på restaurangen.
Kvarnens Värdshus serverar dagligen under sommarsäsongen hemlagad husmanskost, luncher & erbjuder vi en bred meny med varmrätter, pizza, hamburgare, förrätter/efterrätter, fika och glass m.m.
Vi har ett starkt engagemang för kvalité i såväl råvaror som bemötande och vi vill att våra gäster skall kunna avnjuta god mat eller fika i en lugn, trevlig och lantlig miljö med närhet till väderkvarnen Högby stenkvarn som ligger utmed väg 136:an. Närhet till bra bussförbindelser till Stockholm, Kalmar, Borgholm samt Böda.
Vill du veta mer om Kvarnens Värdshus besök gärna vår hemsida www.kvarnensvardshus.se
Känner du att detta skulle passa dig så är du välkommen med att skicka in ansökan till oss, berätta kort om dig själv och din erfarenhet. Intervjuer sker löpande, så vänta inte att höra av dig.
Maila till oland@kvarnensvardshus.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: oland@kvarnensvardshus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Golfjakt AB
(org.nr 556818-7180) Jobbnummer
9677122