Kvarnens Värdshus söker restaurangbiträden sommaren 2026, boende finns
Golfjakt AB / Restaurangbiträdesjobb / Borgholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Borgholm
Kvarnens Värdshus söker restaurangbiträden sommaren 2026.
Vi söker restaurangbiträden som vill arbeta under sommarsäsongen under veckorna 25(26)-32 eller under veckorna 28-31.
Tjänsterna innebär arbete under dag, kväll och helger. Arbetstiderna varierar mellan restaurangens öppettider klockan 09:00-21:00(4-8 timmar/arbetsdag). Tjänsterna är uppdelade på deltid och heltid.
Restaurangbiträdes arbetsuppgifter: arbete i serveringen, du står i kassan, lägger upp dagens lunch rätter, förbereder sallader, bakning, arbete i kallskänken och köket.
Du som person ska fungera i grupp, vara stresstålig, flexibel och serviceinriktad. Möter gästerna med ett leende, är positiv, glad och hjälpsam.
Ingen tidigare erfarenhet krävs. Utbildning och introduktion sker på restaurangen.
Kvarnens Värdshus serverar dagligen hemlagad husmanskost, luncher & erbjuder vi en bred meny med varmrätter, pizza, hamburgare, förrätter, efterrätter, fika och glass m.m.
Vi har ett starkt engagemang för kvalite i såväl råvaror som bemötande och vi vill att våra gäster skall kunna avnjuta god mat eller lugn fika i en lugn, trevlig och lantlig miljö med närhet till Högby Stenkvarn som ligger utmed väg 136:an.Närhet till bra bussförbindelser till och från Stockholm, Kalmar, Borgholm samt Böda.
Vill du veta mer om Kvarnens Värdshus besök gärna vår hemsida www.kvarnensvardshus.se
Känner du att detta skulle passa dig så är du välkommen med att skicka in ansökan till oss, berätta kort om dig och din erfarenhet. Intervjuer sker löpande, så vänta inte att höra av dig.
Maila oland@kvarnensvardshus.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: oland@kvarnensvardshus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Golfjakt AB
(org.nr 556818-7180) Jobbnummer
9737737