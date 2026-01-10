Kvarnens Värdshus söker kockar till sommaren 2026
2026-01-10
Kvarnens Värdshus söker dig som har tidigare erfarenhet eller går utbildning med inriktning restaurang/storhushåll som vill arbeta som kock eller köksbiträde under sommarsäsongen 2026 på Öland under veckorna 25-33 eller under veckorna 27-32.
Boende kan eventuellt ordnas.
Tjänsterna innebär arbete under dag, kväll och helger. Arbetstider varierar mellan restaurangens öppettider klockan 09:00-21:00( 6-8 timmar/arbetsdag). Tjänsterna är hel och deltid.
Kockens eller köksbiträdes arbetsuppgifter varierar, arbete med såväl a la carte, dagens rätt, pizza, barnmenyer, fika, desserter och bakning. Det förekommer att man hjälper till i service utrymmena som lägga upp dagens lunch rätter samt alla förekommande arbeten i köket.
Du som person ska fungera i grupp, vara stresstålig, flexibel och är serviceinriktad. Möter gästerna med ett leende och är positiv, glad och hjälpsam.
Erfarenhet meriteras. Utbildning och introduktion sker på restaurangen.
Kvarnens Värdshus serverar dagligen under sommarsäsongen hemlagad husmanskost, luncher & erbjuder vi en bred meny med varmrätter, pizza, hamburgare, förrätter/efterrätter, fika och glass m.m.
Vi har ett starkt engagemang för kvalité i såväl råvaror som bemötande och vi vill att våra gäster skall kunna avnjuta god mat eller fika i en lugn, trevlig och lantlig miljö med närhet till väderkvarnen Högby stenkvarn som ligger utmed väg 136:an. Närhet till bra bussförbindelser till Stockholm, Kalmar, Borgholm samt Böda.
Vill du veta mer om Kvarnens Värdshus besök gärna vår hemsida www.kvarnensvardshus.se
Känner du att detta skulle passa dig så är du välkommen med at uvt skicka in ansökan till oss, bifoga inte filer/länkar utan berätta kort om dig själv och din erfarenhet. Intervjuer sker löpande, så vänta inte att höra av dig.
Maila till oland@kvarnensvardshus.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: oland@kvarnensvardshus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Golfjakt AB
(org.nr 556818-7180), http://www.kvarnensvardshus.se Jobbnummer
9677117