Kvarnens Värdshus söker diskare sommaren 2026, personalboende finns
Golfjakt AB / Restaurangbiträdesjobb / Borgholm
2026-01-10
Kvarnens Värdshus söker diskare under sommarveckorna 26-32 eller vecka 27-31
Tjänsten innebär arbete under dag, kväll och helger. Arbetstider varierar mellan restaurangens öppettider. Tjänsterna är hel & deltid.
Diskaren arbetsuppgifter: diskning , plocka in och ut disk samt renlighet i serviceutrymmena. Samt arbete i köket.
Du som person ska fungera i grupp, vara stresstålig, flexibel och är serviceinriktad. Möter gästerna med ett leende och är positiv, glad och hjälpsam.
Ingen tidigare erfarenhet krävs. Utbildning och introduktion sker på restaurangen.
Kvarnens Värdshus serverar dagligen under sommarsäsongen hemlagad husmanskost, luncher & erbjuder vi en bred meny med à la carte, pizza, hamburgare, förrätter/efterrätter, fika och glass m.m.
Vi har ett starkt engagemang för kvalité i såväl råvaror som bemötande och vi vill att våra gäster skall kunna avnjuta god mat eller fika i en lugn, trevlig och lantlig miljö med närhet till väderkvarnen Högby stenkvarn som ligger utmed väg 136:an.
Vill du veta mer om Kvarnens Värdshus besök gärna vår hemsida www.kvarnensvardshus.se
Känner du att detta skulle passa dig, så vänta inte att höra av dig. Maila din ansökan tilloland@kvarnensvardshus.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: oland@kvarnensvardshus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Golfjakt AB
(org.nr 556818-7180)
9677121