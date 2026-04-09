Kvarken Ports Umeå söker hamnarbetare till vår operativa verksamhet
2026-04-09
Vi på Kvarken Ports Umeå söker hamnarbetare (sommarjobb) till vår operativa verksamhet.
Vill du jobba praktiskt, köra maskiner och vara en viktig del av hamnens dagliga flöde? Sök sommarjobbet hos oss!
Kvarken Ports ansvarar för verksamheten och anläggningarna i Umeå hamn - ett område som ständigt växer och utvecklas. Hamnen är idag ett av Skandinaviens största logistiknav med över 100 hektar mark, 14 kajplatser och inom hamnområdet finns också förutom körvägar 14 km järnvägsspår (varav 6 km är elektrifierad).
Just nu pågår en historisk satsning där en ny hamn växer fram. Här jobbar vi långsiktigt för att skapa smarta och hållbara transportflöden där sjöfart, järnväg och väg samspelar. Vill du vara en del av denna viktiga utveckling under sommaren?
Din roll
I rollen som sommaranställd hamnarbetare arbetar du praktiskt med godshantering i en dynamisk miljö. Daglig hantering av container och trailer till och från tåg och lastbil i kombination med övrig hamnverksamhet. Du är med i den dagliga driften och ser till att gods rör sig säkert och smidigt genom hamnen.
Din kompetens
• Tjänsten kräver B-körkort
• Tjänsten kräver truckkort C3a enligt TLP10 (containertruck)
• Hjullastare
Detta är meriterande:
• Klass RA röjsåg, grund
• Klass RB skogsröjning
• Klass A Motorsåg
• Klass B trädfällning
• Trossföring
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef, Marcus Wincent, 073-0592485. marcus.wincent@kvarkenports.com
Sista ansökningsdag är 30 april men skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Varmt välkommen med din ansökan till apply@kvarkenports.com
E-post: apply@kvarkenports.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kvarkenhamnar AB
