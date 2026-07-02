Kvällsstädare/Evening office cleaner 40% - Hemfrid Stockholm Nord
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-02
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Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster så som städning, fönsterputs och mycket annat.
Just nu söker vi kvällkontorsstädare på cirka 40 % till vårt B2B-team i norra Stockholm. Tjänsten passar dig som studerar eller söker ett deltidsarbete på morgnarna.
Vi söker framför allt en medarbetare för uppdrag i Stockholm Nord, men du behöver även vara flexibel och kunna arbeta hos kunder i Stockholm City och i Norrort.
Är du vår nästa stjärna? 🌟Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som morgonkontorsstädare på Hemfrid har du en viktig roll - att ge dina kunder bästa service genom våra proffsiga städtjänster. Du arbetar självständigt och i team.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Dammsuga och damma
Moppa golv
Rengöra ytor och desinficera
Noggrann rengöring av kök
Städa toaletter/badrum
Sophantering, diskning, återvinning, rengöring av glaspartierProfil
Som morgonkontorsstädare söker vi dig som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och nöjda kunder. Att vara noggrann och punktlig är viktigt för dig. Du behöver även vara engagerad och ha en positiv attityd. Självklart skall du brinna för städning, precis som vi gör!
Utöver detta ser vi att du:
Har erfarenhet från ett serviceyrke sedan tidigare
Starkt meriterande om du arbetat just som hemstädare, kontorsstädare eller motsvarande
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
• Kan arbeta varierande tider och vara tillgänglig ca kl. 14:00-23:00 vardagar (och helger vid behov).
Vi erbjuder
Vi har en tydlig ambition - det är att vara branschens bästa arbetsgivare. För oss är det en självklarhet att erbjuda bra villkor för våra anställda.
En tillsvidareanställning på ca 40 % efter 6 månaders provanställning.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom städning, med fokus på din utveckling!
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid
Gratis mobilabonnemang
Härliga kollegor från hela världen!
Vill du vara med på vår resa? Ansök nu!
Vår process
Efter genomförd ansökan kommer du att bli kontaktad av HR- avdelningen angående rekryteringsprocessen för din ansökan.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen till Hemfrid!
Hemfrid is Sweden's largest company within home cleaning. We help our customers with services such as cleaning, window cleaning and much more.
We are currently looking for Evening Office Cleaners for approximately 40% employment to join our B2B team in Northern Stockholm. This position is ideal for students or anyone looking for a part-time morning job.
We are primarily looking for someone to work with clients in Stockholm Nord, but you also need to be flexible and able to work at customer sites in Stockholm City.
Are you our next star? 🌟
Your work assignments
As a Evening Office Cleaner at Hemfrid you have an important role - to give your customers the best service. You work independently and have your own customers with a great responsibility.
Your work tasks include:
Vacuum and dusting
Mopping floors
Clean surfaces and disinfect
Cleaning of kitchen
Clean toilets / bathrooms
Garbage disposal, washing dishes, recycling, cleaning glass sections
Your profile
We are looking for colleagues who like to work independently and who are driven by quality and customer service. You need to be responsible and punctual. You also need to be dedicated to your job and have a positive attitude. Of course you should be passionate about cleaning, just like we are!
In addition to this:
You have previous experience from a service profession
It is a strong merit if you have worked as a Home Cleaner, Office Cleaner or equivalent
You speak and understands basic Swedish or English
Can work flexible hours between approximately 2 PM to 11 PM on weekdays (and weekends when necessary)
We offer you
We have a clear ambition - to be the industry's best employer. Good working conditions are important to us. That is why we offer, among other things:
A permanent position of ca 40 % following a 6-month probationary period.Collective agreements and good terms of employment
Third part insurance, health insurance, retirement pension insurance
Wellness grant
Training within cleaning services with focus on your development
Good opportunities to develop and grow within Hemfrid
Free mobile subscriptions
Colleagues from all over the world!
Do you want to join our journey? Apply now!
Our process
After completing the application, you will be contacted by the HR department regarding the recruitment process for your application.
As part of our recruitment process, we always do a background check. You need to have a Swedish personal number or a coordination number to be eligible for this position.
Are you ready to unlock people's quality of life? Great! So are we. We look forward to your application.
Welcome to Hemfrid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005755-2081625". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9988541