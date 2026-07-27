Kvällssjuksköterska till våra vård-och omsorgsboenden!
Malmö kommun / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-27
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Ref: 20261725
Vill du ha ett arbete där du får vara en viktig del av att skapa trygghet och en meningsfull vardag för våra äldre? Nu söker vi dig som vill arbeta kväll på våra vård- och omsorgsboenden.
Våra boenden finns över hela Malmö och erbjuder vård och omsorg till patienter med demenssjukdom eller fysiska vårdbehov. Arbetstiden är mellan 14-23 med tjänstgöring varannan helg. Som kvällssjuksköterska har du din bas i våra lokaler på Erikslust och Söderkullagatan. Du arbetar med både fasta insatser, bedömningar och akuta ärenden på våra 39 vård- och omsorgsboenden.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med frihet att kunna planera och strukturera ditt arbete självständigt. Du får också möjlighet till kompetensutveckling via professionella nätverk och vidareutbildning till specialistsjuksköterska under arbetstid. Som ny sjuksköterska hos oss kommer du att få en individuellt anpassad introduktion utefter dina behov och en sjuksköterskekollega fungerar som din mentor under hela första året.
Vill du veta mer? Se intervju med kollegan Magnus eller läs mer om våra boenden samt ditt uppdrag som sjuksköterska i Malmö stad: https://malmo.se/Aldreboenden-i-Malmo/Alla-boenden.htmlhttps://malmo.se/Jobb/Verksamhet/Halsa--vard--och-omsorgsforvaltningen/Jobba-som-sjukskoterska/Magnus-uppskattar-de-varierande-arbetsuppgifterna-pa-kvallspassen.html
Rekryteringen pågår löpande under ansökningstiden – välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som kvällssjuksköterska ansvarar du för patienternas omvårdnad och arbetar självständigt med att bedöma, planera, genomföra och följa upp medicinska insatser och omvårdnadsåtgärder. Du handleder och stöttar omvårdnadspersonal samt arbetar personcentrerat genom att involvera patienten i beslut och samarbeta nära både anhöriga och övriga professioner.
I rollen utför du både akuta och planerade insatser på våra vård- och omsorgsboenden. Du samverkar med olika aktörer inom hälso- och sjukvården, såsom kommun, region och primärvård, för att säkerställa en god och sammanhållen vård utifrån den enskildes behov. På våra vård- och omsorgsboenden arbetar vi systematiskt med kvalitetsregistren BPSD, Senior Alert och Svenska Palliativregistret.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
Legitimerad sjuksköterska (180 hp)
Minst 2 års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska
God insikt i gällande lagstiftning, fastställa mål och riktlinjer
Mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
God digital kompetens
B-körkort
Meriterande för tjänsten:
Specialistutbildning inom relevant område
Erfarenhet av arbete med personer som är multisjuka och/eller har demenssjukdom
Erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård
God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk
Kunskaper i dokumentationsprogrammet Procapita
Vi söker dig som arbetar självständigt, tar ansvar och planerar ditt arbete på ett strukturerat sätt. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är lösningsfokuserad, engagerad och vill vara med och utveckla verksamheten. Med ett genuint intresse för den äldre patientens hälsa möter du människor med respekt och förståelse för deras olika bakgrunder och förutsättningar.
För oss är det viktigt att arbeta utifrån Malmö stads värdegrund: Respekt, engagemang och kreativitet.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Vi utreder och bedömer också malmöbors behov av stöd och insatser. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling påhttps://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Övrigt
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare Vårdförbundet
Jacqueline Mkada jacqueline.mkada@malmo.se +46768553534 Jobbnummer
10012020