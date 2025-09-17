Kvällssjuksköterska till Säbo och basala hemsjukvårdsuppdraget | Tiohundra
Det här är tjänsten för dig som vill göra skillnad och bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet för våra patienter.
Vi söker en trygg och erfaren sjuksköterska med ett genuint intresse för äldreomsorgen. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk, med en stark förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Du arbetar tillsammans med en kollega under dina kvällspass. Till största delen kommer du sköta ditt arbete genom telefon, med rådgivning, ordinationer och ställningstaganden o.s.v. Ni har naturligtvis läkarstöd, bara ett telefonsamtal bort. Att åka ut på patientbesök ingår naturligtvis.
De system vi arbetar i är bl.a. TakeCare, Appva, Pascal och Lifecare. Tjänstgöringsgrad för denna tjänst är något vi är är öppna för att diskutera med dig utefter dina önskemål. Du kommer utgå från Eneberg i Norrtälje.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Telefonrådgivning
Medicinska bedömningar
Planerade patientbesök och ev. inskrivningar
Dokumentation
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2025. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska
B-körkort och körvana
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
Specialistutbildning inom äldrevård eller palliativ vård
Erfarenhet från äldrevård/demensvård
Erfarenhet av telefonrådgivning
Du arbetar med omtanke i allt du gör med stort eget ansvar. Har förmåga att prioritera och leda andra vid förändrade omständigheter. Flexibelt och kollegialt samarbete är av stor vikt i uppdraget.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Vi är en arbetsgrupp på runt 20 sjuksköterskor inom Tiohundra Säbo som tillsammans arbetar på våra nio boenden, dagar, kvällar och nätter. Under kvällarna och nätterna har vi även det basala hemsjukvårdsuppdraget. Tillsammans vill vi erbjuda våra patienter den bästa äldreomsorgen i kommunen, en äldrevård vi alla känner stolthet över. Vi hoppas du vill bli en av oss.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen
