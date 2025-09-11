Kvällssjuksköterska till hemsjukvården
2025-09-11
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla kommun, Hälso- och sjukvård i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Vi söker en sjuksköterska som är intresserad av att arbeta kväll. Som kvällssköterska utgår du från Industribyn i centrala Tomelilla.
Det är ett omväxlande och rörligt arbete som innebär allt från enklare medicinska insatser till insatser med avancerad medicinsk utrustning och teknik. Som sjuksköterska utbildar du samt delegerar uppgifter och ansvar till personalen på kvällen. Du ansvarar för att följa upp och utvärdera de planerade insatserna.
Vi arbetar i team där flera olika professioner samverkar kring patienterna. I teamen deltar, omvårdnadspersonal, enhetschefer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor för att få en helhetssyn kring patienterna. Inom verksamheten pågår just nu ett utvecklingsarbete för att förbättra för våra patienter. Du får stor möjlighet att delta i detta arbete och påverka verksamhetens utveckling framåt, utifrån din kunskap och tidigare erfarenheter.
Vi är ett härligt gäng med högt i tak och bred kompetens, där vi välkomnar alla nya kollegor med både längre och kortare erfarenhet. Är du nyfiken och vill veta mer om arbetet, erbjuder vi dig möjligheten att träffa våra medarbetare för att prata och ställa frågor.
Önskvärd tjänstgöring är ca 70%. Annan tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig fria arbetsskor och friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande med vidareutbildning som distriktssjuksköterska alternativt vård av äldre.
Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete, ta eget ansvar och arbeta självständigt. Det är viktigt att du har en god empatisk förmåga, bra samarbetsförmåga och kan kommunicera med andra människor på ett lyhört och konstruktivt sätt.
Rollen kräver också att du är trygg och stabil, att du har självinsikt och kan ta mot hjälp vid behov. Du planerar ditt jobb självständigt vilket innebär att du behöver kunna organisera och prioritera i ditt arbete. Om situationen kräver det kan du behöva ändra din planering och därför är det viktigt att du är flexibel och kan se möjligheter i förändringar.
Du är nyfiken och positivt inställd till välfärdsteknik och digitala tjänster inom området.
B-körkort är ett krav och att du är obehindrad i svenska språket i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi kommer löpande bjuda in till intervjuer.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
