Kvällspersonal till Skärholmen hemtjänst- undersköterskor och vårdbiträden
2026-03-12
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
Vill du arbeta i en trivsam arbetsgrupp där hjälpsamhet och ett gott bemötande mot våra kunder alltid står i fokus? På Skärholmens hemtjänst arbetar cirka 60 engagerade medarbetare, tillsammans med tre planerare och tre enhetschefer.
Vi strävar efter att skapa trygghet, delaktighet, självbestämmande och kontinuitet genom en motiverad och engagerad personalgrupp. Vår enhet finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan, för att kunna ge bästa möjliga stöd till våra kunder. Vi är en mångsidig grupp med variation i ålder, kön, erfarenhet och bakgrund.
Vi söker nu dig som vill vara vikarie hos oss vid behov med möjlighet till sommarjobb.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en viktig roll där du får möjlighet att göra skillnad för dem vi finns till för, tillsammans med engagerade kollegor. Du får en introduktion som ger dig trygghet i uppdraget och en bra start hos oss. Vårt kontor är beläget vid Skärholmens centrum med närhet till kommunikationer och galleria.
Din roll
Som medarbetare i hemtjänsten har du ett varierat och innehållsrikt arbete där du arbetar nära våra äldre och funktionsnedsatta med det stöd de behöver för att kunna bo hemma så länge som de själva önskar. Du arbetar självständigt i kundernas hem och förflyttar dig i stadsdelen till fots, med cykel eller bil. Ditt huvuduppdrag är att tillgodose kundens individuella behov av omsorg och service i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen.
Skapa en omsorgsfull och individanpassad vårdmiljö
Utföra delegerade uppgifter
Erbjuda socialt stöd
Följa med kunder till och från läkarbesök
Utföra serviceinsatser såsom måltidsförberedelser, disk, tvätt, städning och inköp
Dokumentera vårdinsatser i vårt journalsystem
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
Har ett professionellt förhållningssätt som präglas av ett gott bemötande och empati i mötet med andra
Är lyhörd för våra kunders behov och som sätter guldkant på våra kunders tillvaro
Har god svenska i tal och skrift
Har vana att hantera smartphones, då det är ett viktigt arbetsverktyg i ditt dagliga arbete
Det är meriterande om
Du är utbildad undersköterska
Du har körkort och/eller att kunna cykla i arbetet.
Vi gör urval utifrån CV och ett antal urvalsfrågor som du besvarar i samband med att du söker tjänsten och tar därför inte in något personligt brev.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Timlön
