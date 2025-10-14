Kvällspersonal till Eveo hemtjänst i Södertälje
2025-10-14
Eveo är ett hemtjänstbolag som med engagemang och kunskap försöker få till bästa möjliga omsorg för våra äldre. Med anledning av tillväxt i verksamheten söker vi nu mer personal till vårt Södertälje kontor.
Eveo grundades 2009 av släkt och vänner och har som verksamhetsidé att erbjuda hemtjänst med språklig och kulturell inriktning. Målet är att leverera kvalitet genom en hög personalkontinuitet och engagemang i utförandet. I Södertälje har Eveo funnits sedan 2012 och har nyligen vunnit en upphandling och därmed fått utökat förtroende från kommunen. Vi söker dig som tycker om att arbeta med äldre, kan arbeta självständigt och vi ser gärna att du minst skall ha 1400 poäng omvårdnadsämnen på gymnasienivå. Utöver det att du kan bra svenska (motsvarande svenska grund), har körkort och ett hjärta av guld. Har du körkort och kan prata arabiska eller annat språk utöver svenska är det ett plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: jobb@eveo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Södertälje". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eveo AB
(org.nr 556778-1686)
Södertälje, Björklundsgatan 4 (visa karta
)
152 41 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje, Björklundsgatan 4 Jobbnummer
9556245