Kvällspersonal till Eveo hemtjänst i Huddinge och Botkyrka
2025-10-14
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
, Stockholm
, Södertälje
, Sollentuna
, Strängnäs
Eveo är ett hemtjänstbolag som med engagemang och kunskap försöker få till bästa möjliga omsorg för våra äldre. Med anledning av tillväxt i verksamheten söker vi nu mer personal till vår enhet i Huddinge och Botkyrka.
Eveo grundades 2009 av släkt och vänner och har som verksamhetsidé att erbjuda hemtjänst med språklig och kulturell inriktning. Målet är att leverera kvalitet genom en hög personalkontinuitet och engagemang i utförandet.
I Huddinge har Eveo funnits sedan 2012 och i Botkyrka kom vi in som en av de första privata utförarna,
Vi söker dig som tycker om att arbeta med äldre, kan arbeta självständigt och vi ser gärna att du minst skall ha 1400 poäng omvårdnadsämnen på gymnasienivå, även om det inte är ett krav. Utöver det att du kan bra svenska (motsvarande svenska grund), har körkort och ett hjärta av guld.
Har du körkort och kan prata flera språk utöver svenska är det ett plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: jobb@eveo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Södertälje". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eveo AB
(org.nr 556778-1686)
Diagnosvägen 8 (visa karta
)
141 53 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9556244