Kvällsjobb som personlig assistent till kille i Säve
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
2026-01-07
OM JOBBET
Kunden är en kille i 20-års åldern som bor i Säve i ett stort hus tillsammans med sina föräldrar.
Han har en fysisk funktionsnedsättning, som gör att han sitter i rullstol. Han kör el-rullstolen själv, men behöver din hjälp med mer omfattande hygien och omvårdnad, handräckning, och andra vanliga moment i vardagen.
Du som assistent hänger med honom när han umgås med kompisar likväl som när han är hemma och spelar dator. Han spenderar mycket tid med sina egna intressen, då behöver du som assistent finnas i närheten till hands, men kunna sysselsätta dig själv. Perfekt för dig som t ex pluggar.
KÄNNER DU IGEN DIG?
- Är 20-30 år, kille eller tjej spelar ingen roll.
- Kan stödja honom i vardagen med det han behöver hjälp med. För att du ska ha möjlighet att hjälpa honom på bästa sätt med förflyttningar behöver du ha en god fysik.
- Har körkort och bil då det inte går någon kollektivtrafik med bra tider.
- Är ej allergisk eller rädd för hund
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Han söker en assistent som kan jobba kvällar och eventuellt journätter om man är intresserad, varannan vecka.
Bara kväll: tex ca 15:30-22:30
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Enligt överenskommelse.
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida Assistans står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida Assistans får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-01-31 Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
