Kvällsjobb som personlig assistent i Trosa (föräldravikariat)
OM JOBBET
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en kille med omfattande funktionsnedsättning på grund av grav CP-skada och epilepsi. Han behöver stöd i vardagen med allt från omvårdnad, sondmatning och förflyttningar till att skapa meningsfulla och innehållsrika dagar. Du är glad, ansvarsfull, har ett stort hjärta och drivs av att göra skillnad i någon annans vardag. På den här arbetsplatsen arbetar du alltid tillsammans med en kollega i dubbelassistans, vilket ger ett tryggt och sammansvetsat team.
DU SOM SÖKER
Kan hantera både lugna stunder och stressiga situationer (t.ex. vid epilepsianfall).
Har bra svenska i tal och skrift.
Är lyhörd och uppmärksam på icke-verbal kommunikation.
Klarar av fysiskt tyngre arbetsuppgifter. Hjälpmedel finns, men det är ändå ett fysiskt arbete.
Är ej kattallergiker och röker inte på arbetstid.
MERITERANDE
Erfarenhet av vård och omsorg
Du är simkunnig
Du kan hoppa in med kort varsel vid sjukdom
Körkort är inget krav, men om du bor långt bort från arbetsplatsen är det en stor fördel.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Föräldravikariat på ca 55% med start i augusti och nio månader framåt, med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är kl 16-22.30. Perfekt för dig som studerar eller har annat jobb på dagtid. Möjlighet att arbeta extra vid behov omgående.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Extra vid behov så snart som möjligt. Föräldravikariatet börjar i augusti.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-07-05. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jobb Vivida 019-5554300 Jobbnummer
9943481