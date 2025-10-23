Kvällsarbete i Rosersberg - vi söker lagerarbetare!
2025-10-23
Vi söker Lagerarbetare på heltid till vår kund i Rosersberg, som kan jobba kväll.
Vem du är
Vi söker dig som är en lagspelare och tycker om att jobba mot uppsatta mål och i högt tempo. Erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav. Arbetsuppgifterna innebär hantering av varor, scanning, plockning och packning. Viss truckkörning kan förekomma.
Vi söker dig som:
Pratar och läser god svenska eller engelska
Vill jobba kväll
Vill jobba heltid
Är arbetslös och har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader
Har god fysik
Har både B-körkort och tillgång till bil.
Meriterande:
Truckkort
Bor i närheten
Erfarenhet av lagerarbete
Krav:
Har körkort och tillgång till bil
Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People Bemanning AB
(org.nr 559239-4752), https://peopl.se Arbetsplats
Peopl Bemanning Kontakt
Feisal Gharabi feisal@peopl.se Jobbnummer
9571877