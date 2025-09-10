Kvällsansvarig sökes till framgångsrikt telemarketingföretag! (kvällstid)
2025-09-10
Är du en passionerad och resultatinriktad säljare med erfarenhet inom ledarskap? Vill du ta nästa steg i din försäljningsutveckling? Då vill vi gärna träffa dig!
Vill du utveckla dina färdigheter inom försäljning och ledarskap har du hittat helt rätt. Vi är just nu på jakt efter vår nästa försäljningscoach som ska leda och skapa resultat för ett team du kommer ansvara för.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
• Skapa en inspirerande och motiverande arbetsmiljö med framtoning på försäljning
• Implementera verktyg och processer som främjar försäljningsresultat
• Arbeta tillsammans med övriga coacher och chefer för att utveckla och förbättra vårt säljteam
• Uppföljning på KPI:er och målsättningar
• Rekrytera och utbilda ny personal för att säkerställa resultat och kvalité
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av försäljning och ledarskap
• Har jobbat med försäljning de senaste 1-2 åren
• Är energisk, drivande och resultatorienterad
• Har förmåga att identifiera och utveckla talanger inom försäljning
• Är kommunikativ och har enkelt för att samarbeta i grupp
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift
• Behärskar engelska flytande i tal och skrift (Ett krav då många av våra projekt är på engelska)
Vi erbjuder
• En spännande och utvecklande roll inom företaget
• Möjlighet att påverka och forma din säljavdelning
• En fartfylld arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter
• Kollektivavtal
• Gratis parkering precis utanför kontoret
• Fast månadslön + bonus kopplat till resultat
Om jobbet
Arbetstider: mån-tors 12:00-21:00 fre 09:00-17:00
Lön: Fast lön + bonus
Anställningsform: Tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader
Vi är måna om att du som ny alltid ska få bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i din roll. Vi tror på att högt i tak med ärlig, öppen dialog och ett sammansvetsat, positivt team är nyckeln och grunden till framgång.
Om du vill bli en del av vår framgång, skicka in din ansökan till oss redan idag. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag!
Vi ser fram emot att träffa just dig!
Om arbetsplatsen
Uniq Dialog grundades 2007 och är en av Malmös tongivande arbetsplatser för unga som nyss gett sig ut på arbetsmarknaden. Vi har valts till Årets Jobbkomet i Malmö Stad samt kvalat in oss på Veckans Affärers lista över Sveriges 442 superföretag och vi har belönats med Gasellpriset tre år i rad.
Vi är medlemmar i branschföreningen Kontakta och arbetar tillsammans med föreningen för att främja utvecklingen av seriös och kvalitativ försäljning på distans.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
