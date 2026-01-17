Kvällsansvarig kock på Brasserie Bouquet
2026-01-17
Jobbar du som kock och är redo för en ny utmaning? Jobbar du bra i grupp och tycker om när det är full fart?
Nu utökar vi vårat kockteam på Brasserie Bouquet. Vi söker en kvällsansvarig kock som kan leda våra köksteam i den operativa driften under kvällstid.
På Brasserie Bouquet är ambitionen att bli en självklar mötesplats för linköpingsborna. Vi vill med bra stämning bland personal och gäster skapa en harmonisk miljö för alla. Vi har ett väldigt brett utbud av mat och dryck. På våran året om-uteservering är ambitionen att skapa en oas mitt i centrala Linköping, precis vid stora torget.
Du som söker tjänsten bör ha lång erfarenhet av kockyrket och gärna i en ansvarsroll. Vi ser också gärna att du är ordningsam och bra på att organisera. Startdatum enligt överenskommelse. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta och har en positiv inställning till jobbet och dina kollegor. Det krävs att du kan hålla dig fokuserad och lugn under stressiga stunder. Vi vill se att du utför dina arbetsuppgifter med glädje och yrkesstolthet.
Arbetstiderna är flexibla.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: magnus.westerberg@overstemorner.se Arbetsgivarens referens
