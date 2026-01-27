Kväll- och Natt sjuksköterska i Nora kommun
Nora kommun, Socialförvaltning / Sjuksköterskejobb / Nora Visa alla sjuksköterskejobb i Nora
2026-01-27
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nora kommun, Socialförvaltning i Nora
Nora kommun - för dig som vill ha ansvar, trygghet och mening i arbetet
Är du legitimerad sjuksköterska och trivs med att arbeta kvällar och nätter? Vill du ha en heltidstjänst där du får arbeta självständigt, med stort förtroende och samtidigt vara en viktig del av ett tryggt sammanhang?
Då kan detta vara tjänsten för dig.
Nora kommun söker nu en kvälls- och nattsjuksköterska till kommunal hälso- och sjukvård.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vem är du?
Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll, arbetar strukturerat utifrån omvårdnadsprocessen och har ett personcentrerat förhållningssätt. Du har lätt för att samarbeta och ser teamarbete som en förutsättning för en trygg och säker vård även under kvällar och nätter.
Du är flexibel, lösningsorienterad och bekväm med förändringar i arbetsuppgifter. Du arbetar självständigt men tvekar inte att be om stöd när det behövs.
Som kvälls och nattsjuksköterska har du en central roll i att säkerställa en god, säker och personcentrerad vård under dygnets senare timmar. Du arbetar över flera verksamheter inom särskilt boende, korttidsavdelning och hemsjukvård.
Arbetet innebär ett stort eget ansvar och passar dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med att fatta självständiga beslut alltid med stöd från organisation och kollegor.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
* Ansvara för att medicinska ordinationer blir genomförda
* Utföra planerade och akuta bedömningar samt insatser
* Leda och fördela omvårdnadsarbetet under kväll och natt
* Ge stöd och handledning till omvårdnadspersonal
* Samarbeta med jourläkare och andra vårdgivare
* Ansvara för läkemedelshantering
* Dokumentera i journalsystemet Viva
* Du kommer även att arbeta i system som MCSS, Pascal, LifeCare och NPÖ.Kvalifikationer
Det ställs höga krav på dig som sjuksköterska hos oss eftersom du träffar våra sköraste patienter som ofta befinner sig i utsatta, svåra situationer.
Krav för tjänsten:
* Du är legitimerad sjuksköterska
* Du har B-körkort
* Du har flerårig arbetslivserfarenhet av att arbeta som sjuksköterska där du har haft ansvar för att göra egna bedömningar och fatta egna beslut
* Du har god datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift
Meriterande
* Vi ser det som meriterande om du har arbetat inom kommunal hälso- och sjukvård tidigare
* Har erfarenhet av palliativ vård
* Vidareutbildning till distriktssköterska eller inom äldre/demensvård är meriterande
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Intervjuer kommer att ske löpande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nora kommun, Socialförvaltning Kontakt
Enhetschef
David Järn david.jarn@nora.se 0587 810 51 Jobbnummer
9706175