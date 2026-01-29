Kväll och helg medarbetare till Burger King Hässleholm
2026-01-29
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar utmaningar samt har servicekänslan i blodet och som brinner för varje gästs välbefinnande.
Att jobba hos oss innebär hårt arbete, ofta i ett högt tempo med ett stort engagemang. I gengäld erbjuder vi dig goda möjligheter till en berikande karriär, varierande arbetsuppgifter och ett helt gäng nya vänner.
Tjänsten avser 3 timmar/vecka och passar perfekt för dig som går i skolan och vill ta ditt första steg in i arbetslivet eller söker ett extrajobb, med självklar möjlighet till sommarjobb under sommaren.
Är du intresserad ?
Maila till hassleholm.jobb@fasterfood.se
, bifoga CV, personligt brev samt foto.
VIKTIGT! Markera ämnesraden EXTRAJOBB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: hassleholm.jobb@fasterfood.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MA 20 timmar". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pmm Faster Food AB
