Kväll/dag sjuksköterska HSL | Tiohundra
TioHundra AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
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Det här är tjänsten för dig som vill göra skillnad och bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet för patienter. Vi söker en trygg och erfaren sjuksköterska med ett genuint intresse för äldreomsorgen till vår kvällsjour på Säbo och basala hemsjukvårdsuppdraget. Välkommen till ett härligt team!Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Du arbetar tillsammans med en kollega under dina kvällspass. Till största delen kommer du sköta ditt arbete genom telefon med rådgivning, ordinationer, ställningstaganden och dylikt. Ni har tillgång till läkarstöd, bara ett telefonsamtal bort. Att åka ut på patientbesök ingår i tjänsten.
De system vi arbetar i är bland andra TakeCare, Appva, Pascal och Lifecare.
Vi är flexibla och öppna för önskemål kring tjänstgöringsgrad, tjänsten omfattar mestadels kvällar men går att kombinera med dagpass för att få högre sysselsättningsgrad.
Placeringen kan variera mellan Norrtälje/Rimbo.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Ge telefonrådgivning
• Göra medicinska bedömningar
• Utföra planerade patientbesök och ev. inskrivningar
• Utföra dokumentation
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr årligen. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
• Vara legitimerad sjuksköterska
• B-körkort och körvana
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
• Specialistutbildning inom äldrevård eller palliativ vård
• Erfarenhet från äldrevård/demensvård
• Erfarenhet av telefonrådgivning
Du arbetar med omtanke i allt du gör och du tar stort ansvar för ditt arbete. Du har förmåga att prioritera och leda andra vid förändrade omständigheter. Flexibelt och kollegialt samarbete är av stor vikt för dig och något du får stor nytta av i ditt uppdrag hos oss. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk, med en stark förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid
personlig lämplighet.Om företaget
Vi är en arbetsgrupp på runt 20 sjuksköterskor inom Tiohundra Säbo som tillsammans arbetar på våra åtta boenden, dagar, kvällar och nätter. Under kvällarna och nätterna har vi även det basala hemsjukvårdsuppdraget. Viktigt för oss är arbetet med patientsäkerhet och personcentrerad omvårdnad, vilket underlättas av att bolaget innehåller både äldrevård och akutvård. Gemensamt för alla våra boenden är att de drivs med engagemang och värme.
Tillsammans vill vi erbjuda våra patienter den bästa äldreomsorgen i kommunen, en äldrevård vi alla känner stolthet över. Vi hoppas du vill bli en av oss.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 905 (visa karta
)
761 29 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Clarita Schedin Clarita.Schedin@tiohundra.se 08-12330342 Jobbnummer
10000515